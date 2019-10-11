Выпуск новостей за 9:00: Потери на фронте. ДТП на Киевщине

В выпуске новостей за 11 октября по состоянию на 9:00 – обстрелы на фронте не утихают. Мины сыплют на позиции наших армейцев в окрестностях Водяного, Авдеевки и Шумел. В результате один украинский защитник погиб. На Киевщине девятилетняя девочка оказалась под колесами машины прямо на пешеходном переходе.

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