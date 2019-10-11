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      ПРЕСС-МАРАФОН ЗЕЛЕНСКОГО УКРАИНА – ЛИТВА РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК
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      Выпуск новостей за 9:00: Потери на фронте. ДТП на Киевщине

      Выпуск новостей 13 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 11 октября по состоянию на 9:00 – обстрелы на фронте не утихают. Мины сыплют на позиции наших армейцев в окрестностях Водяного, Авдеевки и Шумел. В результате один украинский защитник погиб. На Киевщине девятилетняя девочка оказалась под колесами машины прямо на пешеходном переходе.

      Также в выпуске:

      Самосуд грозит мужчине, которого подозревают в убийстве девятилетней школьницы в Саратове, что в России.

      На Кубе впервые за более чем 40 лет снова появился президент. Им стал председатель Государственного совета Мигель Диас-Канель.

      Владимир Зеленский 14 часов общался с журналистами во время пресс-марафона.

      На еду во время пресс-марафона президента потратили 130 тысяч гривен.

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      Теги: Аварии и ДТП Выпуск новостей Война на Донбассе
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