Випуск новин за 9:00: Втрати на фронті. ДТП на Київищі

У випуску новин за 11 жовтня станом на 9:00 – обстріли на фронті не стихають. Міни сиплять на позиції наших армійців на околицях Водяного, Авдіївки та Шумів. В результаті один український захисник загинув. На Київщині дев'ятирічна дівчинка опинилась під колесами машини прямісінько на пішохідному переході.

Також у випуску: Самосуд загрожує чоловікові, якого підозрюють у вбивсті дев'ятирічної школярки у Саратові, що в Росії. На Кубі вперше за понад 40 років знову з'явився президент. Ним став голова Державної ради Мігель Діас-Канель. Володимир Зеленський 14 годин спілкувався з журналістами під час пресмарафону. На їжу під час пресмарафону президента витратили 130 тисяч гривень.