Випуск новин за 9:00: Втрати на фронті. ДТП на Київищі
У випуску новин за 11 жовтня станом на 9:00 – обстріли на фронті не стихають. Міни сиплять на позиції наших армійців на околицях Водяного, Авдіївки та Шумів. В результаті один український захисник загинув. На Київщині дев'ятирічна дівчинка опинилась під колесами машини прямісінько на пішохідному переході.
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На Кубі вперше за понад 40 років знову з'явився президент. Ним став голова Державної ради Мігель Діас-Канель.
Володимир Зеленський 14 годин спілкувався з журналістами під час пресмарафону.
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