Выпуск новостей за 9:00: Потери на фронте. Страшное ДТП во Львовской области

В выпуске новостей за 15 декабря по состоянию на 9:00 – на фронте один украинский военный погиб от пули снайпера, еще один получил ранения – это результат обстрелов пророссийских боевиков на Донбассе. На Львовщине легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, в результате аварии погибли четыре человека.

Также в выпуске: Митрополит Епифаний проведет первую службу в новом статусе. Еще один пленный моряк заявил, что он – военнопленный. Экс-военный из Харькова создает миниатюры о событиях новой истории Украины.