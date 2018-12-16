Выпуск новостей за 9:00: Потери на фронте. Страшное ДТП во Львовской области
В выпуске новостей за 15 декабря по состоянию на 9:00 – на фронте один украинский военный погиб от пули снайпера, еще один получил ранения – это результат обстрелов пророссийских боевиков на Донбассе. На Львовщине легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, в результате аварии погибли четыре человека.
Также в выпуске:
Митрополит Епифаний проведет первую службу в новом статусе.
Еще один пленный моряк заявил, что он – военнопленный.
Экс-военный из Харькова создает миниатюры о событиях новой истории Украины.
Источник: 24 канал
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