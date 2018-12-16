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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ТОМОС ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"
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      Випуск новин за 9:00: Втрати на фронті. Страшна ДТП на Львівщині

      Випуск новин 19 Читать новость на русском

      У випуску новин за 15 грудня станом на 9:00 – на фронті один український військовий загинув від кулі снайпера, ще один отримав поранення – це результат обстрілів проросійських бойовиків на Донбасі. На Львівщині легковий автомобіль зіткнувся з вантажівкою, в результаті аварії загинули четверо осіб.

      Також у випуску:

      Митрополит Епіфаній проведе першу службу в новому статусі.

      Ще один полонений моряк заявив, що він – військовополонений.

      Екс-військовий з Харкова створює мініатюри про події нової історії України.

       

      Теги: Випуск новин Війна на Донбасі Аварії та ДТП
      Джерело: 24 канал
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