Випуск новин за 9:00: Втрати на фронті. Страшна ДТП на Львівщині
У випуску новин за 15 грудня станом на 9:00 – на фронті один український військовий загинув від кулі снайпера, ще один отримав поранення – це результат обстрілів проросійських бойовиків на Донбасі. На Львівщині легковий автомобіль зіткнувся з вантажівкою, в результаті аварії загинули четверо осіб.
Також у випуску:
Митрополит Епіфаній проведе першу службу в новому статусі.
Ще один полонений моряк заявив, що він – військовополонений.
Екс-військовий з Харкова створює мініатюри про події нової історії України.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі