Випуск новин за 9:00: Втрати на фронті. Страшна ДТП на Львівщині

У випуску новин за 15 грудня станом на 9:00 – на фронті один український військовий загинув від кулі снайпера, ще один отримав поранення – це результат обстрілів проросійських бойовиків на Донбасі. На Львівщині легковий автомобіль зіткнувся з вантажівкою, в результаті аварії загинули четверо осіб.

Також у випуску: Митрополит Епіфаній проведе першу службу в новому статусі. Ще один полонений моряк заявив, що він – військовополонений. Екс-військовий з Харкова створює мініатюри про події нової історії України.