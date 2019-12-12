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      НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019 ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ

      Выпуск новостей за 9:00: Продолжение особого статуса Донбасса. Санкции против России

      Выпуск новостей 1 Читати новину українською

      В выпуске новости 11 декабря по состоянию на 9:00 – сегодня на внеочередном заседании парламент должен продлить действие закона об особом статусе Донбасса еще на один год. В конгрессе США утвердили санкции против "Северного потока-2". Такое решение приняла палата представителей большинством голосов, когда утверждала оборонный бюджет.

      Также в выпуске:

      Представители Государственного бюро расследований пришли домой с обысками к крупнейшему столичному застройщику Максиму Микитасю. Нардепа восьмого созыва подозревают в присвоении более 200 миллионов гривен, которые он получил по поддельным документам.

      Вблизи Антарктиды нашли обломки пропавшего два дня назад чилийского самолета. Бразильское спасательное судно подобрало части борта в 500 километрах от берега.

      Возросло количество жертв извержения вулкана в Новой Зеландии. От стихии погибли по меньшей мере восемь человек, пострадали еще более трех десятков туристов.

       

      20 гривен за доллар – это фантастика, – Милованов
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      Теги: Северный поток-2 Санкции Новости Донецка Выпуск новостей Новости политики
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