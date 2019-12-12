Выпуск новостей за 9:00: Продолжение особого статуса Донбасса. Санкции против России

В выпуске новости 11 декабря по состоянию на 9:00 – сегодня на внеочередном заседании парламент должен продлить действие закона об особом статусе Донбасса еще на один год. В конгрессе США утвердили санкции против "Северного потока-2". Такое решение приняла палата представителей большинством голосов, когда утверждала оборонный бюджет.

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