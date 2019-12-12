Випуск новин за 9:00: Продовження особливого статусу Донбасу. Санкції проти Росії

У випуску новин 11 грудня станом на 9:00 – сьогодні на позачерговому засіданні парламент має продовжити дію чинного закону про особливий статус Донбасу ще на один рік. У конгресі США затвердили санкції проти "Північного потоку-2". Таке рішення ухвалила палата представників більшістю голосів, коли затверджувала оборонний бюджет.

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