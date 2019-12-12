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      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ
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      Випуск новин за 9:00: Продовження особливого статусу Донбасу. Санкції проти Росії

      Випуск новин 5 Читать новость на русском

      У випуску новин 11 грудня станом на 9:00 – сьогодні на позачерговому засіданні парламент має продовжити дію чинного закону про особливий статус Донбасу ще на один рік. У конгресі США затвердили санкції проти "Північного потоку-2". Таке рішення ухвалила палата представників більшістю голосів, коли затверджувала оборонний бюджет.

      Також у випуску:

      Представники Державного бюро розслідування прийшли додому з обшуками до найбільшого столичного забудовника Максима Микитася. Нардепа восьмого скликання підозрюють у привласненні більш як 200 мільйонів гривень, які він отримав за підробними документами.

      Поблизу Антарктиди знайшли уламки зниклого два дні тому чилійського літака. Бразильське рятувальне судно підібрало частини борту за 500 кілометрів від берега.

      Зросла кількість жертв від виверження вулкану у Новій Зеландії. Від стихії загинуло щонайменше восьмеро людей, постраждали ще понад три десятки туристів. 

      Пожежа в коледжі Одеси: кількість загиблих зросла до 16
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      Теги: Випуск новин Новини політики Новини Донецька Санкції Північний потік-2
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