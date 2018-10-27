Выпуск новостей за 9:00: Ситуация на фронте. ДТП в Киеве
В выпуске новостей за 27 октября по состоянию на 09:00 – в зоне ООС ранены двое украинских солдат, били боевики из стрелкового оружия. В столице Украины женщина въехала в маршрутку и скрылась с места ДТП.
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Источник: 24 канал
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