Выпуск новостей за 9:00: Ситуация на фронте. ДТП в Киеве

В выпуске новостей за 27 октября по состоянию на 09:00 – в зоне ООС ранены двое украинских солдат, били боевики из стрелкового оружия. В столице Украины женщина въехала в маршрутку и скрылась с места ДТП.

Также в выпуске: В США задержали подрывника, который отправлял политикам взрывчатку. Пользователи соцсетей собрали для инвалида деньги на смартфон и воплотили его мечту. В Крыму выпал первый снег.