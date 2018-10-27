17:20
27 жовт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ОЛЕГ СЕНЦОВ МИКОЛА КАРАЧЕНЦОВ ПОСИЛКИ З БОМБАМИ У США ТАРИФИ НА ГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Путіну треба більше золота. "Будівельне чудо" Кримсьский міст
      Вєсті Кремля
      21:31, 26 жовтня
      Вєсті.UA. Отець Онуфрій йде у телеведучі. Нові забіяки українського політикуму
      Вєсті.UA
      20:44, 26 жовтня
      Війна за тепло і тортури холодом: як олігархи взяли два міста у заручники
      ЦРУ
      09:00, 26 жовтня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Радянська жінка
      Згадати все
      23:00, 23 жовтня
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      ОЛЕГ СЕНЦОВ МИКОЛА КАРАЧЕНЦОВ ПОСИЛКИ З БОМБАМИ У США ТАРИФИ НА ГАЗ

      Випуск новин за 09:00: Ситуація на фронті. ДТП у Києві

      Випуск новин 57 Читать новость на русском

      У випуску новин за 27 жовтня станом на 09:00 – у зоні ООС поранено двох українських солдатів, бойовики гатили зі стрілецької зброї. У столиці України жінка в'їхала в маршрутку та втекла з місця ДТП.

      Також у випуск:

      У США затримали підривника, який надсилав політикам вибухівку. 

      Користувачі соцмереж зібрали для інваліда гроші на смартфон та втілили його мрію.

      У Криму випав перший сніг.

      Теги: Війна на Донбасі Аварії та ДТП Випуск новин
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      НАТО загрожує "Тризубом": Росія отримала військове попередження
      сьогодні , 16:06 НАТО загрожує "Тризубом": Росія отримала військове попередження
      Борис Немировський
      "Біжи, ховайся, бийся" – як захистити себе під час стрілянини у громадських місцях
      сьогодні , 16:00 "Біжи, ховайся, бийся" – як захистити себе під час стрілянини у громадських місцях
      Блог Медіа
      Безкарне обкрадання: як Ахметов та Фірташ наживаються на українцях
      сьогодні , 13:00 Безкарне обкрадання: як Ахметов та Фірташ наживаються на українцях
      Вікторія Войціцька
      Росії байдуже, що буде з її шпигунами
      сьогодні , 12:00 Росії байдуже, що буде з її шпигунами
      Олексій Чибісов
      Новый европейский истребитель "возбудил" Россию
      сьогодні , 08:40 Новый европейский истребитель "возбудил" Россию
      Злой Одессит
      Випуск новин за 13:00: ДТП з акторами "Дизель Шоу". Ігри нескорених у Сіднеї
       20 жовтня , 13:26
      Випуск новин за 20:00: Літак з українцями прибув з Кабулу. Жахлива історія на Дніпропетровщині
       23 січня , 20:54
      Випуск новин 28 травня станом на 17:00
       28 травня 2015 , 17:57
      Випуск новин 6 березня станом на 16:00
       6 березня 2015 , 17:13
      Випуск новин за 18:00: Психологія убивць. Річниця жахливої ДТП у Харкові
       18 жовтня , 18:35
      Випуск новин за 15:00: Вироки для "диванних сепаратистів". Премія Сахарова для Сенцова
       сьогодні , 16:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук