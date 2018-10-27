Випуск новин за 09:00: Ситуація на фронті. ДТП у Києві
У випуску новин за 27 жовтня станом на 09:00 – у зоні ООС поранено двох українських солдатів, бойовики гатили зі стрілецької зброї. У столиці України жінка в'їхала в маршрутку та втекла з місця ДТП.
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Джерело: 24 канал
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