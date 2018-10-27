Випуск новин за 09:00: Ситуація на фронті. ДТП у Києві

У випуску новин за 27 жовтня станом на 09:00 – у зоні ООС поранено двох українських солдатів, бойовики гатили зі стрілецької зброї. У столиці України жінка в'їхала в маршрутку та втекла з місця ДТП.

Також у випуск: У США затримали підривника, який надсилав політикам вибухівку. Користувачі соцмереж зібрали для інваліда гроші на смартфон та втілили його мрію. У Криму випав перший сніг.