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      ДТП НА ОДЕССКОЙ ТРАССЕ НОРМАНДСКИЙ ФОРМАТ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ

      Выпуск новостей за 9:00: Смертельная авария на Житомирщине. Ситуация на войне

      Выпуск новостей 2 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 23 сентября по состоянию на 9:00 – масштабное ДТП произошло на Житомирщине ночью. Водитель автоцистерны не справился с управлением и влетел в пассажирский автобус, 9 человек погибли, еще 11 травмированы. За минувшие сутки враг 15 раз нарушил режим тишины. К счастью, обошлось без потерь, однако один наш военный получил ранение.

      Также в выпуске:

      Масштабное возгорание произошло в Деснянском районе столицы ночью. Там горело девять цистерн с бензином и дизелем.

      В Южной Корее свирепствует тайфун "Тапа". Из-за разгула стихии без света остались почти 30 тысяч домов, 26 человек травмированы и еще двое погибли.

      Вторая Олимпиада без сборной России вполне возможна. Всемирное антидопинговое агентство дало Москве три недели для предоставления разъяснений относительно манипуляций с анализами спортсменов.

      Археологические находки на запорожском острове Хортица. На этот раз ученые раскопали Старинное загадочное сооружение: выложенный из тяжелых камней десятиметровый круг.

       

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      Теги: Война на Донбассе Война Аварии и ДТП Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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