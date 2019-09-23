Выпуск новостей за 9:00: Смертельная авария на Житомирщине. Ситуация на войне

В выпуске новостей за 23 сентября по состоянию на 9:00 – масштабное ДТП произошло на Житомирщине ночью. Водитель автоцистерны не справился с управлением и влетел в пассажирский автобус, 9 человек погибли, еще 11 травмированы. За минувшие сутки враг 15 раз нарушил режим тишины. К счастью, обошлось без потерь, однако один наш военный получил ранение.

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