Випуск новин за 9:00: Смертельна аварія на Житомирщині. Ситуація на війні

У випуску новин за 23 вересня станом на 9:00 – масштабна автотроща сталась на Житомирщині вночі. Водій автоцистерни не впорався з керуванням і влетів у пасажирських автобус, 9 людей загинули, ще 11 травмовано. За минулу добу ворог 15 разів порушив режим тиші. На щастя, минулося без втрат, проте один наш військовий зазнав поранення.

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Масштабне займання сталось у Деснянському районі столиці вночі. Там горіло дев'ять цистерн з бензином та дизелем.

У Південній Кореї лютує тайфун "Тапа". Через розгул стихії без світла лишилося майже 30 тисяч будинків, 26 людей травмовано та ще двоє загинули.

Друга Олімпіада без збірної Росії цілком можлива. Всесвітнє антидопінгове агентство дало Москві три тижні для надання роз'яснень щодо маніпуляцій з аналізами спортсменів.

Археологічні знахідки на запорізькому острові Хортиця. Цього разу науковці розкопали Старовинну загадкову споруду: викладене з важких каменів десятиметрове коло.

26 травмованих та двоє загиблих.