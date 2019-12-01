Выпуск новостей за 9:00: Смертельная авиакатастрофа в США. Трагедия в Опытном
В выпуске новостей за 1 декабря по состоянию на 19:00 – в Южной Дакоте, вблизи местного аэропорта в городе Чемберлене произошла ужасная авиакатастрофа. Самолет с 12-ю пассажирами на борту упал сразу после взлета. Девять человек погибли, двое из которых дети. Ужасная трагедия вчера произошла в прифронтовом Опытном. Загорелось жилье местной жительницы Марии Горпинич. Женщина сгорела заживо.
Также в выпуске:
Смертельное ДТП произошло под Черновцами. Погибли двое взрослых и один ребенок. Предварительно полиция установила, что легковушка на большой скорости столкнулась с автобусом.
Сборная Украины получила своих соперников на групповом этапе будущего Евро-2020. Жеребьевка состоялось вчера в Бухаресте. Наша команда попала в группу С вместе со сборными Нидерландов и Австрии.
Рейс нидерландской компании KLM развернули над Северной Америкой. Все из-за мексиканского вулкана Попокатепетель.
Выбор редакции
-
Что изменится в декабре: перерасчет пенсий и соцвыплат, 5G, новые деньги и электронные правасегодня , 10:00
-
Главные новости 30 ноября: подрыв отделения "Ощадбанка", соперники Украины на Евро-2020сегодня , 09:03
-
С 1 декабря в Украине стартует пробная перепись населения: что известно и как принять участиесегодня , 07:00