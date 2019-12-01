10:08
1 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ЕВРО-2020 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вєсті Кремля
      22:57, 30 ноября
      Вєсті.UA
      20:46, 30 ноября
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Программы Выпуск новостей
      ЕВРО-2020 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

      Выпуск новостей за 9:00: Смертельная авиакатастрофа в США. Трагедия в Опытном

      Выпуск новостей 3 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 1 декабря по состоянию на 19:00 – в Южной Дакоте, вблизи местного аэропорта в городе Чемберлене произошла ужасная авиакатастрофа. Самолет с 12-ю пассажирами на борту упал сразу после взлета. Девять человек погибли, двое из которых дети. Ужасная трагедия вчера произошла в прифронтовом Опытном. Загорелось жилье местной жительницы Марии Горпинич. Женщина сгорела заживо.

      Также в выпуске:

      Смертельное ДТП произошло под Черновцами. Погибли двое взрослых и один ребенок. Предварительно полиция установила, что легковушка на большой скорости столкнулась с автобусом.

      Сборная Украины получила своих соперников на групповом этапе будущего Евро-2020. Жеребьевка состоялось вчера в Бухаресте. Наша команда попала в группу С вместе со сборными Нидерландов и Австрии.

      Рейс нидерландской компании KLM развернули над Северной Америкой. Все из-за мексиканского вулкана Попокатепетель.

      Перерасчет пенсий с 1 декабря: что изменится
      сегодня
      4519
      Теги: Жертвы Война Война на Донбассе авиация Новости Донецка Выпуск новостей Новости политики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 09:40 Что такое ВИЧ, как он передается и когда превращается в СПИД
      Анастасія Ковач-Петрушенко 983
      сегодня , 08:40 Гороскоп на декабрь 2019 года: чего ждать и к чему годовится – прогноз астролога
      Блог Соцмережі 630
      сегодня , 06:00 Перерасчет пенсий с 1 декабря: что изменится
      Северин Трач 4517
      30 ноября , 22:00 Благосостоянии России – хуже некуда
      СерпомПо 1667
      30 ноября , 22:00 Зеленский должен принять решение: мир с Коломойским или экономическое будущее Украины
      Сергій Фурса 768
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук