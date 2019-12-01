Выпуск новостей за 9:00: Смертельная авиакатастрофа в США. Трагедия в Опытном

В выпуске новостей за 1 декабря по состоянию на 19:00 – в Южной Дакоте, вблизи местного аэропорта в городе Чемберлене произошла ужасная авиакатастрофа. Самолет с 12-ю пассажирами на борту упал сразу после взлета. Девять человек погибли, двое из которых дети. Ужасная трагедия вчера произошла в прифронтовом Опытном. Загорелось жилье местной жительницы Марии Горпинич. Женщина сгорела заживо.

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