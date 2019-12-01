Випуск новин за 9:00: Смертельна авіакатастрофа в США. Трагедія в Опитному

У випуску новин за 1 грудня станом на 19:00 – у Південній Дакоті, поблизу місцевого аеропорту в місті Чемберлені сталася жахлива авіакатастрофа. Літак з дванадцятьма пасажирами на борту впав одразу після зльоту. Дев'ятеро людей загинуло, двоє з яких діти. Жахлива трагедія вчора сталась в прифронтовому Опитному. Загорілось помешкання місцевої жительки Марії Горпинич. Жінка згоріла заживо.

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