Випуск новин за 9:00: Смертельна авіакатастрофа в США. Трагедія в Опитному
У випуску новин за 1 грудня станом на 19:00 – у Південній Дакоті, поблизу місцевого аеропорту в місті Чемберлені сталася жахлива авіакатастрофа. Літак з дванадцятьма пасажирами на борту впав одразу після зльоту. Дев'ятеро людей загинуло, двоє з яких діти. Жахлива трагедія вчора сталась в прифронтовому Опитному. Загорілось помешкання місцевої жительки Марії Горпинич. Жінка згоріла заживо.
Також у випуску:
Смертельна ДТП сталася під Чернівцями. Загинули двоє дорослих та одна дитина. Попередньо поліція встановила, що легковик на великій швидкості зіткнувся з автобусом.
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