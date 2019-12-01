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      ЄВРО-2020 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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      ЄВРО-2020 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Випуск новин за 9:00: Смертельна авіакатастрофа в США. Трагедія в Опитному

      Випуск новин 12 Читать новость на русском

      У випуску новин за 1 грудня станом на 19:00 – у Південній Дакоті, поблизу місцевого аеропорту в місті Чемберлені сталася жахлива авіакатастрофа. Літак з дванадцятьма пасажирами на борту впав одразу після зльоту. Дев'ятеро людей загинуло, двоє з яких діти. Жахлива трагедія вчора сталась в прифронтовому Опитному. Загорілось помешкання місцевої жительки Марії Горпинич. Жінка згоріла заживо.

      Також у випуску:

      Смертельна ДТП сталася під Чернівцями. Загинули двоє дорослих та одна дитина. Попередньо поліція встановила, що легковик на великій швидкості зіткнувся з автобусом.

      Збірна Україна отримала своїх суперників на груповому етапі майбутнього Евро-2020. Жеребкування відбулось вчора в Бухаресті. Наша команда потрапила до групи С разом зі збірними Нідерландів та Австрії.

      Рейс нідерландської компанії KLM розвернули над Північною Америкою. Все через мексиканський вулкан Попокатепетель.

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      Теги: Новини політики Жертви Випуск новин Новини Донецька авіація Війна Війна на Донбасі
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