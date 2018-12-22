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      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ВОЙНА В СИРИИ ИТОГИ 2018 ГОДА ГРИПП В УКРАИНЕ
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      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ВОЙНА В СИРИИ ИТОГИ 2018 ГОДА ГРИПП В УКРАИНЕ

      Выпуск новостей за 9:00: смертельное ДТП в Киеве. Чиновник обругал людей

      Выпуск новостей 6 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 22 декабря по состоянию на 9:00 – в Киеве 20 декабря на проспекте Леся Курбаса водитель навеселе протаранил автобус с пассажирами. В результате ужасной аварии погибла 45-летняя беременная женщина. Экс-регионал и глава архитектурно-строительной инспекции в своем кабинете обругал людей. Они пытались решить вопрос незаконного строительства, но он вытолкал их за дверь.

      Также в выпуске:

      Госдеп США предоставит Украине 10 миллионов долларов помощи на развитие ВМС.

      Верховный суд аннексированного Крыма третий день рассматривает апелляцию относительно незаконного ареста украинских моряков.

      Четверо полицейских Харькова, которых подозревают в пытках и вымогательстве денег вышли под залог.

      Теги: Аварии и ДТП Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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