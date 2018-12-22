Выпуск новостей за 9:00: смертельное ДТП в Киеве. Чиновник обругал людей

В выпуске новостей за 22 декабря по состоянию на 9:00 – в Киеве 20 декабря на проспекте Леся Курбаса водитель навеселе протаранил автобус с пассажирами. В результате ужасной аварии погибла 45-летняя беременная женщина. Экс-регионал и глава архитектурно-строительной инспекции в своем кабинете обругал людей. Они пытались решить вопрос незаконного строительства, но он вытолкал их за дверь.

Также в выпуске: Госдеп США предоставит Украине 10 миллионов долларов помощи на развитие ВМС. Верховный суд аннексированного Крыма третий день рассматривает апелляцию относительно незаконного ареста украинских моряков. Четверо полицейских Харькова, которых подозревают в пытках и вымогательстве денег вышли под залог.