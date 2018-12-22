Випуск новин за 9:00: Смертельна ДТП у Києві. Чиновник облаяв людей

У випуску новин за 22 грудня станом на 9:00 – у Києві 20 грудня на проспекті Леся Курбаса водій напідпитку протаранив автобус з пасажирами. Внаслідок жахливої аварії загинула 45-річна вагітна жінка. Екс-регіонал та очільник архітектурно-будівничої інспекції у своєму кабінеті облаяв людей. Вони намагалися розв'язати питання незаконного будівництва, але він виштовхав їх за двері.

Також у випуску: Держдеп США надасть Україні 10 мільйонів доларів допомоги на розвиток ВМС. Верховний суд анексованого Криму третій день розглядає апеляцію щодо незаконного арешту українських моряків. Четверо поліцейських Харкова, яких підозрюють у катуванні та вимаганні грошей вийшли під заставу.