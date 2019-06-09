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      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ЕВРО-2020 АВТО ПОЛИЦИИ СБИЛО РЕБЕНКА В КОНОТОПЕ
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      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ЕВРО-2020 АВТО ПОЛИЦИИ СБИЛО РЕБЕНКА В КОНОТОПЕ

      Выпуск новостей за 9:00: Сутки на фронте. ДТП с участием полицейского

      Выпуск новостей 7 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 9 июня по состоянию на 9:00 – враг 22 раза обстрелял позиции украинских военных на Донбассе, в результате один боец ВСУ – ранен. В Херсоне патрульный снес на дороге двух людей, он был на своем авто и сообщил сам правоохранителям об аварии.

      Также в выпуске:

      Масшатбный пожар произошел в Варшаве – пламя охватило небоскреб.

      В выходные пять партий собираются на съезды.

      В Мариуполе спасатели, медики и коммунальщики устроили учения.

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      Теги: Аварии и ДТП Война на Донбассе Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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