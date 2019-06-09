Выпуск новостей за 9:00: Сутки на фронте. ДТП с участием полицейского

В выпуске новостей за 9 июня по состоянию на 9:00 – враг 22 раза обстрелял позиции украинских военных на Донбассе, в результате один боец ВСУ – ранен. В Херсоне патрульный снес на дороге двух людей, он был на своем авто и сообщил сам правоохранителям об аварии.

Также в выпуске: Масшатбный пожар произошел в Варшаве – пламя охватило небоскреб. В выходные пять партий собираются на съезды. В Мариуполе спасатели, медики и коммунальщики устроили учения.

Источник: 24 канал