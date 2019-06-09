Выпуск новостей за 9:00: Сутки на фронте. ДТП с участием полицейского
В выпуске новостей за 9 июня по состоянию на 9:00 – враг 22 раза обстрелял позиции украинских военных на Донбассе, в результате один боец ВСУ – ранен. В Херсоне патрульный снес на дороге двух людей, он был на своем авто и сообщил сам правоохранителям об аварии.
Также в выпуске:
Масшатбный пожар произошел в Варшаве – пламя охватило небоскреб.
В выходные пять партий собираются на съезды.
В Мариуполе спасатели, медики и коммунальщики устроили учения.
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии