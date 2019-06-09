Випуск новин за 9:00: Доба на фронті. ДТП за участі поліцейського
У випуску новин за 9 червня станом на 9:00 – ворог 22 рази обстріляв позиції українських військових на Донбасі, в результаті один боєць ЗСУ – поранений. У Херсоні патрульний зніс на дорозі двох людей, він був на власному авто і повідомив сам правоохоронцям про аварію.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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