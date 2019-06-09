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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЄВРО-2020 АВТО ПОЛІЦІЇ ЗБИЛО ДИТИНУ В КОНОТОПІ
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      Випуск новин за 9:00: Доба на фронті. ДТП за участі поліцейського

      Випуск новин 1 Читать новость на русском

      У випуску новин за 9 червня станом на 9:00 – ворог 22 рази обстріляв позиції українських військових на Донбасі, в результаті один боєць ЗСУ – поранений. У Херсоні патрульний зніс на дорозі двох людей, він був на власному авто і повідомив сам правоохоронцям про аварію.

      Також у випуску:

      Масштабна пожежа сталася у Варшаві – полум'я охопило хмарочос.

      У вихідні п'ять партій збираються на з'їзди.

      У Маріуполі рятувальники, медики та комунальники влаштували навчання.

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      Теги: Випуск новин Війна на Донбасі Аварії та ДТП
      Джерело: 24 канал
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