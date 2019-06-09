Випуск новин за 9:00: Доба на фронті. ДТП за участі поліцейського

У випуску новин за 9 червня станом на 9:00 – ворог 22 рази обстріляв позиції українських військових на Донбасі, в результаті один боєць ЗСУ – поранений. У Херсоні патрульний зніс на дорозі двох людей, він був на власному авто і повідомив сам правоохоронцям про аварію.

Також у випуску: Масштабна пожежа сталася у Варшаві – полум'я охопило хмарочос. У вихідні п'ять партій збираються на з'їзди. У Маріуполі рятувальники, медики та комунальники влаштували навчання.

Джерело: 24 канал