Выпуск новостей за 9:00: Сутки на фронте. Масштабное ДТП в Киеве
В выпуске новостей за 2 февраля по состоянию на 9:00 – на Востоке Украины снова враг атакует позиции украинских военных из минометов, 5 раз открывал огонь по нашим защитникам. В Киеве на кольцевой дороге маршрутка с пассажирами въехала в грузовик: девять пострадавших
Также в выпуске:
Раненые моряки, которые находятся в плену в РФ, жалуются на ухудшение состояния здоровья, молодого Андрея Эйдера могли заразить гепатитом.
Курт Волкер заявил, что США давят на Россию, чтобы Москва освободила моряков.
Как вести себя в горах, чтобы не заблудиться: полезные советы.
Арктические морозы в США: жители начали флешмоб "Ледяные штаны".
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
-
Украинец, который вступил в ряды "ДНР", проведет следующие 9,5 лет в тюрьме: фотодоказательствосегодня , 10:02
-
Главные новости 1 февраля: переименование УПЦ МП и новые рейсы лоукостов в Украинусегодня , 09:00
-
Путин создает юридический прецедент для военного вмешательства в Украину, – экспертсегодня , 08:01
Комментарии