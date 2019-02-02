Выпуск новостей за 9:00: Сутки на фронте. Масштабное ДТП в Киеве

В выпуске новостей за 2 февраля по состоянию на 9:00 – на Востоке Украины снова враг атакует позиции украинских военных из минометов, 5 раз открывал огонь по нашим защитникам. В Киеве на кольцевой дороге маршрутка с пассажирами въехала в грузовик: девять пострадавших

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