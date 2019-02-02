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      ЗУРАБ АЛАСАНИЯ АНОМАЛЬНЫЕ МОРОЗЫ В США ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА
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      ЗУРАБ АЛАСАНИЯ АНОМАЛЬНЫЕ МОРОЗЫ В США ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА

      Выпуск новостей за 9:00: Сутки на фронте. Масштабное ДТП в Киеве

      Выпуск новостей 15 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 2 февраля по состоянию на 9:00 – на Востоке Украины снова враг атакует позиции украинских военных из минометов, 5 раз открывал огонь по нашим защитникам. В Киеве на кольцевой дороге маршрутка с пассажирами въехала в грузовик: девять пострадавших

      Также в выпуске:

      Раненые моряки, которые находятся в плену в РФ, жалуются на ухудшение состояния здоровья, молодого Андрея Эйдера могли заразить гепатитом.

      Курт Волкер заявил, что США давят на Россию, чтобы Москва освободила моряков.

      Как вести себя в горах, чтобы не заблудиться: полезные советы.

      Арктические морозы в США: жители начали флешмоб "Ледяные штаны".

      Теги: Война на Донбассе Аварии и ДТП Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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