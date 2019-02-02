Випуск новин за 9:00: Доба на фронті. Масштабна ДТП у Києві
У випуску новин за 2 лютого станом на 9:00 – на Сході України знову ворог атакує позиції українських військових з мінометів, 5 разів відкривав вогонь по армійцях. У Києві на кільцевій дорозі маршрутка з пасажирами в'їхала у вантажівку, дев'ятеро постраждалих
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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