Выпуск новостей за 9:00: Теракт в Северной Ирландии. ДТП под Николаевом

В выпуске новостей за 21 января по состоянию на 9:00 – в городе Лондон-Дерри, в Северной Ирландии, взорвался автомобиль. Полиция подозревает, что к этому причастна экстремистская группа "Новая Ирландская республиканская армия", которая требует выхода страны из состава Великобритании. Под Николаевом из-за скользкой дороги перевернулась фура с цыплятами, в которой находилось шесть тысяч птиц

Также в выпуске: 20 января боевики 16 раз открывали огонь по позициям ВСУ. На Львовщине спасатели нашли заблудившихся накануне туристов: один из них погиб, другого госпитализировали. В Киеве мужчина прыгнул с моста метро и чудом остался живым. Десятки тысяч митингующих в Афинах протестуют против соглашения Греции с Македонией.

