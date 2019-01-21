Выпуск новостей за 9:00: Теракт в Северной Ирландии. ДТП под Николаевом
В выпуске новостей за 21 января по состоянию на 9:00 – в городе Лондон-Дерри, в Северной Ирландии, взорвался автомобиль. Полиция подозревает, что к этому причастна экстремистская группа "Новая Ирландская республиканская армия", которая требует выхода страны из состава Великобритании. Под Николаевом из-за скользкой дороги перевернулась фура с цыплятами, в которой находилось шесть тысяч птиц
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Источник: 24 канал
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