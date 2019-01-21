Випуск новин за 9:00: Теракт в Північній Ірландії. ДТП під Миколаєвом

У випуску новин за 21 січня станом на 9:00 – у місті Лондон-Деррі, що в Північній Ірландії, вибухнув автомобіль. Поліція підозрює, що до цього причетна екстремістська група "Нова Ірландська республіканська армія", яка вимагає виходу країни зі складу Великої Британії. Під Миколаєвом через слизьку дорогу перекинулася фура з курчатами, у якій перебувало шість тисяч птахів: їх везли на м'ясокомбінат.

Також у випуску: 20 січня бойовики 16 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ. На Львівщині рятувальники знайшли заблукалих напередодні туристів: один з них загинув, іншого госпіталізували. У Києві чоловік стрибнув із мосту метро й дивом залишився живим. Десятки тисяч мітингувальників у Афінах протестують проти угоди Греції з Македонією.

