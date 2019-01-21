11:36
21 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ДОНЕЦЬКИЙ АЕРОПОРТ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 BREXIT ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Налякана Росія. Подарунок для Путіна
      Вєсті Кремля
      19:06, 19 січня
      Вєсті.UA. Жир: Бурхлива реакція на Зеленського. Медведчук у пошуках мізків
      Вєсті.UA
      16:12, 19 січня
      Швидке "кидалово" чи швидкі гроші: як українці потрапляють у кредитну пастку
      ЦРУ
      09:00, 18 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Незвичні імена
      Згадати все
      22:50, 18 січня
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      ДОНЕЦЬКИЙ АЕРОПОРТ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 BREXIT ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Випуск новин за 9:00: Теракт в Північній Ірландії. ДТП під Миколаєвом

      Випуск новин 26 Читать новость на русском

      У випуску новин за 21 січня станом на 9:00 – у місті Лондон-Деррі, що в Північній Ірландії, вибухнув автомобіль. Поліція підозрює, що до цього причетна екстремістська група "Нова Ірландська республіканська армія", яка вимагає виходу країни зі складу Великої Британії. Під Миколаєвом через слизьку дорогу перекинулася фура з курчатами, у якій перебувало шість тисяч птахів: їх везли на м'ясокомбінат.

      Також у випуску: 

      20 січня бойовики 16 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.

      На Львівщині рятувальники знайшли заблукалих напередодні туристів: один з них загинув, іншого госпіталізували.

      У Києві чоловік стрибнув із мосту метро й дивом залишився живим.

      Десятки тисяч мітингувальників у Афінах протестують проти угоди Греції з Македонією.


       

      Теги: Випуск новин Новини Миколаєва Аварії та ДТП Теракт
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Як виглядав Донецький аеропорт до та після оборони: фотопорівняння
      сьогодні , 09:03 Як виглядав Донецький аеропорт до та після оборони: фотопорівняння
      13 7227
      "Скло": ви лікуєте чуваків, які думають, що вони з коміксів, так?
      сьогодні , 09:01 "Скло": ви лікуєте чуваків, які думають, що вони з коміксів, так?
      Юлія Ліпенцева 573
      Тест-драйв нової Skoda Fabia: справжнє задоволення від драйву
      сьогодні , 10:00 Тест-драйв нової Skoda Fabia: справжнє задоволення від драйву
      2
      Месть Трампа, фаст-фуд в Белом доме и изгнание Кинга – главные новости США за неделю
      сьогодні , 08:40 Месть Трампа, фаст-фуд в Белом доме и изгнание Кинга – главные новости США за неделю
      Максим Карижський 915
      Головні новини 20 січня: нові кандидати у президенти та День пам'яті загиблих "кіборгів"
      сьогодні , 08:00 Головні новини 20 січня: нові кандидати у президенти та День пам'яті загиблих "кіборгів"
      4588
      Випуск новин за 20:00: Літак з українцями прибув з Кабулу. Жахлива історія на Дніпропетровщині
       23 січня 2018 , 20:54
      Випуск новин за 14:00: Росія не буде платити внески до ПАРЄ. Можливе загострення в зоні АТО
       23 січня 2018 , 15:40
      Випуск новин за 19:00: Українські "диверсанти" в Криму. Чого очікувати від нового президента США
       10 листопада 2016 , 19:57
      Випуск новин 31 жовтня станом на 16:30
       31 жовтня 2015 , 17:37
      Випуск новин за 12:00: Голосування за відставку Мей. Перехід церков до інших парафій
       17 січня , 14:25
      Випуск новин за 9:00: Доба на фронті. Українські моряки в полоні РФ
       28 грудня 2018 , 09:50
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук