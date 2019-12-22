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      Выпуск новостей за 9:00: Трагическое ДТП на Киевщине. Ураган "Фабиан" в Европе

      Выпуск новостей 1 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 22 декабря по состоянию на 9:00 – сногсшибательное ДТП произошло ночью в столице. Легковушка протаранила микроавтобус с целой семьей в середине. От удара бус аж отлетел на несколько метров и перевернулся. Мощный шторм на юге Европы унес жизни уже восьми человек. Пиренеи, где несколько дней бушевал ураган "Эльза", страдают теперь от нового шторма "Фабиан".

      Также в выпуске:

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      Теги: Новости политики Стихийный бедствия Аварии и ДТП Выпуск новостей
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