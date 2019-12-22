Випуск новин за 9:00: Трагічна ДТП на Київщині. Ураган "Фабіан" в Європі

У випуску новин за 22 грудня станом на 9:00 – карколомна ДТП сталась вночі у столиці. Легковик протаранив мікроавтобус з цілою сім'єю в середині. Від удару бус аж відлетів на кілька метрів та перегорнувся. Потужний шторм на півдні Європи забрав життя вже вісьмох людей. Піренеї, де кілька днів вирував ураган "Ельза", потерпають тепер від нового шторму "Фабіан".

Також у випуску: Мітинги під будівлею Нацбанку припинились. Принаймні на період новорічно-різдвяних свят. Газ для населення не дорожчатиме. Принаймні цієї зими. У цьому запевнив прем'єр-міністр Олексій Гончарук. Найтрагічніша пожежа в історії міста. У Лас-Вегасі загорілася триповерхова будівля готелю.