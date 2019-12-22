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      Випуск новин за 9:00: Трагічна ДТП на Київщині. Ураган "Фабіан" в Європі

      Випуск новин 8 Читать новость на русском

      У випуску новин за 22 грудня станом на 9:00 – карколомна ДТП сталась вночі у столиці. Легковик протаранив мікроавтобус з цілою сім'єю в середині. Від удару бус аж відлетів на кілька метрів та перегорнувся. Потужний шторм на півдні Європи забрав життя вже вісьмох людей. Піренеї, де кілька днів вирував ураган "Ельза", потерпають тепер від нового шторму "Фабіан".

      Також у випуску:

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      Газ для населення не дорожчатиме. Принаймні цієї зими. У цьому запевнив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

      Найтрагічніша пожежа в історії міста. У Лас-Вегасі загорілася триповерхова будівля готелю.

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      Теги: Новини політики Випуск новин Аварії та ДТП Стихійні лиха
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