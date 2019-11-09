Выпуск новостей за 9:00: Ужасная авария в столице. Дифтерия в Украине
В выпуске новостей за 9 ноября по состоянию на 9:00 – масштабное ДТП произошло накануне вечером в столице. Нетрезвый водитель на скорости разбил 9 машин. Уже 21 человек заболел дифтерией в Украине. Врачи призывают вакцинироваться, ведь вакцин достаточно, а вот лекарств против дифтерии в Украине – мало.
Также в выпуске:
В Кремле возмутились ролью россиян в компьютерной игре. Разработчики решили показать, как кремлевские наемники публично убивают мирных людей, пытают женщин и детей.
Столичная улица Саксаганского снова открыта для проезда. Там накануне, как и обещали, восстановили дорожное покрытие, которое провалилось из-за аварии на теплосетях.
Арсенал боеприпасов почти в центре столицы. Неподалеку от Шулявского моста во время ремонтных работ обнаружили схрон снарядов времен Второй мировой.
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