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      СИТУАЦИЯ ВОЗЛЕ ПЕТРОВСКОГО ДЖЕК МА В УКРАИНЕ ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ
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      СИТУАЦИЯ ВОЗЛЕ ПЕТРОВСКОГО ДЖЕК МА В УКРАИНЕ ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ

      Выпуск новостей за 9:00: Ужасная авария в столице. Дифтерия в Украине

      Выпуск новостей 25 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 9 ноября по состоянию на 9:00 – масштабное ДТП произошло накануне вечером в столице. Нетрезвый водитель на скорости разбил 9 машин. Уже 21 человек заболел дифтерией в Украине. Врачи призывают вакцинироваться, ведь вакцин достаточно, а вот лекарств против дифтерии в Украине – мало.

      Также в выпуске:

      В Кремле возмутились ролью россиян в компьютерной игре. Разработчики решили показать, как кремлевские наемники публично убивают мирных людей, пытают женщин и детей.

      Столичная улица Саксаганского снова открыта для проезда. Там накануне, как и обещали, восстановили дорожное покрытие, которое провалилось из-за аварии на теплосетях.

      Арсенал боеприпасов почти в центре столицы. Неподалеку от Шулявского моста во время ремонтных работ обнаружили схрон снарядов времен Второй мировой.

       

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      Теги: Аварии и ДТП Выпуск новостей
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