Випуск новин за 9:00: Жахлива автотроща у столиці. Дифтерія в Україні

У випуску новин за 9 листопада станом на 9:00 – масштабна ДТП сталася напередодні ввечері у столиці. Нетверезий водій на швидкості потрощив 9 машин. Вже 21 людина захворіла на дифтерію в Україні. Лікарі закликають вакцинуватися, адже вакцин достатньо, а от ліків проти дифтерії в Україні – обмаль

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