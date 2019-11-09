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      СИТУАЦІЯ БІЛЯ ПЕТРІВСЬКОГО ДЖЕК МА В УКРАЇНІ ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ
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      Випуск новин за 9:00: Жахлива автотроща у столиці. Дифтерія в Україні

      Випуск новин 21 Читать новость на русском

      У випуску новин за 9 листопада станом на 9:00 – масштабна ДТП сталася напередодні ввечері у столиці. Нетверезий водій на швидкості потрощив 9 машин. Вже 21 людина захворіла на дифтерію в Україні. Лікарі закликають вакцинуватися, адже вакцин достатньо, а от ліків проти дифтерії в Україні – обмаль

      Також у випуску:

      У Кремлі обурилися ролі росіян у комп'ютерній грі. Розробники вирішили показати, як кремлівські найманці публічно вбивають мирних людей, катують жінок і дітей.

      Столична вулиця Саксаганського знову відкрита для проїзду. Там напередодні, як і обіцяли, відновили дорожнє покриття, яке провалилось через аварію на тепломережах.

      Арсенал боєприпасів майже у середмісті столиці. Неподалік Шулявського мосту під час ремонтних робіт виявили схрон снарядів часів Другої світової.

       

      blog_ava
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      Теги: Випуск новин Аварії та ДТП
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