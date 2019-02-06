Выпуск новостей за 9:00: Время на фронте. ДТП в Киеве

В выпуске новостей за 6 февраля по состоянию на 9:00 – на Востоке Украины пророссийские боевики 12 раз открывали огонь по позициям ВСУ, один украинский военный ранен. В Киеве в двойном ДТП столкнулись четыре автомобиля, виновник аварии скрылся с места происшествия.

Также в выпуске: Почему соль, которой посыпают дороги зимой, опасна. В Украине состоялся первый Синод Православной церкви. Министерство юстиции будет обжаловать решение суда об отстранении Ульяны Супрун. Президент США Дональд Трамп объявил о новой встрече с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном.