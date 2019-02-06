Выпуск новостей за 9:00: Время на фронте. ДТП в Киеве
В выпуске новостей за 6 февраля по состоянию на 9:00 – на Востоке Украины пророссийские боевики 12 раз открывали огонь по позициям ВСУ, один украинский военный ранен. В Киеве в двойном ДТП столкнулись четыре автомобиля, виновник аварии скрылся с места происшествия.
Также в выпуске:
Почему соль, которой посыпают дороги зимой, опасна.
В Украине состоялся первый Синод Православной церкви.
Министерство юстиции будет обжаловать решение суда об отстранении Ульяны Супрун.
Президент США Дональд Трамп объявил о новой встрече с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном.
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии