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      УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АНОМАЛЬНЫЕ МОРОЗЫ В США
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      УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АНОМАЛЬНЫЕ МОРОЗЫ В США

      Выпуск новостей за 9:00: Время на фронте. ДТП в Киеве

      Выпуск новостей 7 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 6 февраля по состоянию на 9:00 – на Востоке Украины пророссийские боевики 12 раз открывали огонь по позициям ВСУ, один украинский военный ранен. В Киеве в двойном ДТП столкнулись четыре автомобиля, виновник аварии скрылся с места происшествия.

      Также в выпуске:

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      В Украине состоялся первый Синод Православной церкви.

      Министерство юстиции будет обжаловать решение суда об отстранении Ульяны Супрун.

      Президент США Дональд Трамп объявил о новой встрече с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном.

      blog_ava
      Главные новости 5 февраля: отстранение Супрун, госизмена Медведчука
      сегодня
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      Теги: Выпуск новостей Война на Донбассе Аварии и ДТП
      Источник: 24 канал
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