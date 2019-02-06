Випуск новин за 9:00: Доба на фронті. ДТП у Києві
У випуску новин за 6 лютого станом на 9:00 – на Сході України проросійські бойовики 12 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, один український військовий поранений. У Києві у подвійному ДТП зіткнулися чотири автівки, винуватець аварії втік з місця події.
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Джерело: 24 канал
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