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      УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНОМАЛЬНІ МОРОЗИ В США
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      УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНОМАЛЬНІ МОРОЗИ В США

      Випуск новин за 9:00: Доба на фронті. ДТП у Києві

      Випуск новин 6

      У випуску новин за 6 лютого станом на 9:00 – на Сході України проросійські бойовики 12 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, один український військовий поранений. У Києві у подвійному ДТП зіткнулися чотири автівки, винуватець аварії втік з місця події.

      Також у випуску:

      Чому сіль, якою посипають дороги взимку, небезпечна.

      В Україні відбувся перший Синод Православної церкви.

      Міністерство юстиції буде оскаржувати рішення суду про відсторонення Уляни Супрун.

      Президент США Дональд Трамп оголосив про нову зустріч з очільником Північної Кореї Кім Чен Ином. 

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      Теги: Випуск новин Війна на Донбасі Аварії та ДТП
      Джерело: 24 канал
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