Випуск новин за 9:00: Доба на фронті. ДТП у Києві

У випуску новин за 6 лютого станом на 9:00 – на Сході України проросійські бойовики 12 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, один український військовий поранений. У Києві у подвійному ДТП зіткнулися чотири автівки, винуватець аварії втік з місця події.

Також у випуску: Чому сіль, якою посипають дороги взимку, небезпечна. В Україні відбувся перший Синод Православної церкви. Міністерство юстиції буде оскаржувати рішення суду про відсторонення Уляни Супрун. Президент США Дональд Трамп оголосив про нову зустріч з очільником Північної Кореї Кім Чен Ином.