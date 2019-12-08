Выпуск новостей за 9:00: Встреча Лукашенко и Путина. Жуткое ДТП в Киеве
В выпуске новостей за 8 декабря по состоянию на 9:00 – больше пяти часов продолжались переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина, и никаких комментариев никто из лидеров стран так и не дал. Авто на большой скорости вылетело с моста, пролетело с десяток метров и приземлилось на крышу. ДТП произошло вблизи метро "Левобережная" в Киеве.
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