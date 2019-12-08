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      ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019
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      ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019

      Выпуск новостей за 9:00: Встреча Лукашенко и Путина. Жуткое ДТП в Киеве

      Выпуск новостей 32 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 8 декабря по состоянию на 9:00 – больше пяти часов продолжались переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина, и никаких комментариев никто из лидеров стран так и не дал. Авто на большой скорости вылетело с моста, пролетело с десяток метров и приземлилось на крышу. ДТП произошло вблизи метро "Левобережная" в Киеве.

      Также в выпуске:

      В центре индийской столицы Нью-Дели вспыхнуло здание фабрики, где спали рабочие – 34 погибших и десятки раненых.

      Количество погибших во время пожара в колледже Одессы продолжает увеличиваться. Накануне в больнице после трехдневной комы умер спасатель Сергей Шатохин.

      В Минске полиция подралась с оппозиционерами. В центре белорусской столицы протестовали против интеграции с Россией.

       

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      Теги: Новости России Новости политики Аварии и ДТП Новости Беларуси Выпуск новостей
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