Выпуск новостей за 9:00: Встреча Лукашенко и Путина. Жуткое ДТП в Киеве

В выпуске новостей за 8 декабря по состоянию на 9:00 – больше пяти часов продолжались переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина, и никаких комментариев никто из лидеров стран так и не дал. Авто на большой скорости вылетело с моста, пролетело с десяток метров и приземлилось на крышу. ДТП произошло вблизи метро "Левобережная" в Киеве.

Также в выпуске: В центре индийской столицы Нью-Дели вспыхнуло здание фабрики, где спали рабочие – 34 погибших и десятки раненых. Количество погибших во время пожара в колледже Одессы продолжает увеличиваться. Накануне в больнице после трехдневной комы умер спасатель Сергей Шатохин. В Минске полиция подралась с оппозиционерами. В центре белорусской столицы протестовали против интеграции с Россией.