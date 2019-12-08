Випуск новин за 9:00: Зустріч Лукашенка і Путіна. Жахливе ДТП у Києві
У випуску новин за 8 грудня станом на 9:00 – понад п'ять годин тривали перемовин Олександра Лукашенка та Володимира Путіна і жодних коментарів ніхто з лідерів країн так і не дав. Авто на великій швидкості вилетіло з мосту, пролетіло з десяток метрів і приземлилося на дах. ДТП сталося поблизу метро "Лівобережна" у Києві.
Також у випуску:
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