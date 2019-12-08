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      ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019

      Випуск новин за 9:00: Зустріч Лукашенка і Путіна. Жахливе ДТП у Києві

      Випуск новин 28 Читать новость на русском

      У випуску новин за 8 грудня станом на 9:00 – понад п'ять годин тривали перемовин Олександра Лукашенка та Володимира Путіна і жодних коментарів ніхто з лідерів країн так і не дав. Авто на великій швидкості вилетіло з мосту, пролетіло з десяток метрів і приземлилося на дах. ДТП сталося поблизу метро "Лівобережна" у Києві.

      Також у випуску:

      У центрі індійської столиці Нью-Делі спалахнула будівля фабрики, де спали робочі – 34 загиблих і ще десятки поранених.

      Кількість загиблих під час пожежі у коледжі Одеси продовжує збільшуватись. Напередодні у лікарні після триденної коми помер рятувальник Сергій Шатохін.

      У Мінську поліція побилася з опозиціонерами. У середмісті білоруської столиці мітингували проти інтеграції з Росією.

       

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      Теги: Новини політики Новини Росії Випуск новин Новини Білорусі Аварії та ДТП
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