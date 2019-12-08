Випуск новин за 9:00: Зустріч Лукашенка і Путіна. Жахливе ДТП у Києві

У випуску новин за 8 грудня станом на 9:00 – понад п'ять годин тривали перемовин Олександра Лукашенка та Володимира Путіна і жодних коментарів ніхто з лідерів країн так і не дав. Авто на великій швидкості вилетіло з мосту, пролетіло з десяток метрів і приземлилося на дах. ДТП сталося поблизу метро "Лівобережна" у Києві.

Також у випуску: У центрі індійської столиці Нью-Делі спалахнула будівля фабрики, де спали робочі – 34 загиблих і ще десятки поранених. Кількість загиблих під час пожежі у коледжі Одеси продовжує збільшуватись. Напередодні у лікарні після триденної коми помер рятувальник Сергій Шатохін. У Мінську поліція побилася з опозиціонерами. У середмісті білоруської столиці мітингували проти інтеграції з Росією.