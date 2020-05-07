Выпуск новостей за 9:00: Выход из карантина. ДТП в Киеве

В выпуске новостей за 7 мая по состоянию на 9:00 – президент Владимир Зеленский призвал украинцев выходить из карантина дисциплинированно. Первые ослабления начнут действовать уже с 11 мая. На проспекте Победы в Киеве микроавтобус задел аж четыре автомобиля. Вероятно, у мужчины случился инфаркт.

Також у випуску на 24 каналі: Глава Офісу Президента Андрій Єрмак планує включити до Тристоронньої контактної групи представників ОРДЛО. Українські армійці на Донбасі змусили ворога вгамуватись, щоправда, бойовики таки вдалися до 8-ми атак. Про завершення обмежень запроваджених через пандемію коронавірусу заявив мер Одеси Геннадій Труханов. На Харківщині через обвал піщаного карь'єру загинула восьмирічна дівчинка.