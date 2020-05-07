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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МЕДИЦИНСКАЯ РЕФОРМА КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МЕДИЦИНСКАЯ РЕФОРМА КОРОНАВИРУС COVID-19

      Выпуск новостей за 9:00: Выход из карантина. ДТП в Киеве

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 7 мая по состоянию на 9:00 – президент Владимир Зеленский призвал украинцев выходить из карантина дисциплинированно. Первые ослабления начнут действовать уже с 11 мая. На проспекте Победы в Киеве микроавтобус задел аж четыре автомобиля. Вероятно, у мужчины случился инфаркт.

      Також у випуску на 24 каналі:

      Глава Офісу Президента Андрій Єрмак планує включити до Тристоронньої контактної групи представників ОРДЛО.

      Українські армійці на Донбасі змусили ворога вгамуватись, щоправда, бойовики таки вдалися до 8-ми атак.

      Про завершення обмежень запроваджених через пандемію коронавірусу заявив мер Одеси Геннадій Труханов.

      На Харківщині через обвал піщаного карь'єру загинула восьмирічна дівчинка.

      Автор: Каролина Король
      Теги: Аварии и ДТП Карантин в Украине 2020 Выпуск новостей
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