Выпуск новостей за 9:00: Выход из карантина. ДТП в Киеве
В выпуске новостей за 7 мая по состоянию на 9:00 – президент Владимир Зеленский призвал украинцев выходить из карантина дисциплинированно. Первые ослабления начнут действовать уже с 11 мая. На проспекте Победы в Киеве микроавтобус задел аж четыре автомобиля. Вероятно, у мужчины случился инфаркт.
Також у випуску на 24 каналі:
Глава Офісу Президента Андрій Єрмак планує включити до Тристоронньої контактної групи представників ОРДЛО.
Українські армійці на Донбасі змусили ворога вгамуватись, щоправда, бойовики таки вдалися до 8-ми атак.
Про завершення обмежень запроваджених через пандемію коронавірусу заявив мер Одеси Геннадій Труханов.
На Харківщині через обвал піщаного карь'єру загинула восьмирічна дівчинка.
Комментарии
Читайте также
сегодня , 06:25 COVID-паспорт в Украине и Европе: что изменится для украинских туристов и работников
powered by lun.ua
Выбор редакции
Предложения партнеров
Комментарии