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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МЕДИЧНА РЕФОРМА КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МЕДИЧНА РЕФОРМА КОРОНАВІРУС COVID-19

      Випуск новин за 9:00: Вихід з карантину. ДТП у Києві

      Випуск новин - Читать новость на русском

      У випуску новин за 7 травня станом на 9:00 – президент Володимир Зеленський закликав українців виходити з карантину дисципліновано. Перші послаблення почнуть діяти вже з 11 травня. На проспекті Перемоги у Києві мікроавтобус зачепив аж чотири автомобілі. Ймовірно у чоловіка стався інфаркт.

      Також у випуску на 24 каналі:

      Глава Офісу Президента Андрій Єрмак планує включити до Тристоронньої контактної групи представників ОРДЛО.

      Українські армійці на Донбасі змусили ворога вгамуватись, щоправда, бойовики таки вдалися до 8-ми атак.

      Про завершення обмежень запроваджених через пандемію коронавірусу заявив мер Одеси Геннадій Труханов.

      На Харківщині через обвал піщаного карь'єру загинула восьмирічна дівчинка.

      Автор: Кароліна Король
      Теги: Аварії та ДТП Карантин в Україні 2020 Випуск новин
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