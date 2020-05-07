Випуск новин за 9:00: Вихід з карантину. ДТП у Києві

У випуску новин за 7 травня станом на 9:00 – президент Володимир Зеленський закликав українців виходити з карантину дисципліновано. Перші послаблення почнуть діяти вже з 11 травня. На проспекті Перемоги у Києві мікроавтобус зачепив аж чотири автомобілі. Ймовірно у чоловіка стався інфаркт.

Також у випуску на 24 каналі: Глава Офісу Президента Андрій Єрмак планує включити до Тристоронньої контактної групи представників ОРДЛО. Українські армійці на Донбасі змусили ворога вгамуватись, щоправда, бойовики таки вдалися до 8-ми атак. Про завершення обмежень запроваджених через пандемію коронавірусу заявив мер Одеси Геннадій Труханов. На Харківщині через обвал піщаного карь'єру загинула восьмирічна дівчинка.