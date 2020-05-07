Випуск новин за 9:00: Вихід з карантину. ДТП у Києві
У випуску новин за 7 травня станом на 9:00 – президент Володимир Зеленський закликав українців виходити з карантину дисципліновано. Перші послаблення почнуть діяти вже з 11 травня. На проспекті Перемоги у Києві мікроавтобус зачепив аж чотири автомобілі. Ймовірно у чоловіка стався інфаркт.
Також у випуску на 24 каналі:
Глава Офісу Президента Андрій Єрмак планує включити до Тристоронньої контактної групи представників ОРДЛО.
Українські армійці на Донбасі змусили ворога вгамуватись, щоправда, бойовики таки вдалися до 8-ми атак.
Про завершення обмежень запроваджених через пандемію коронавірусу заявив мер Одеси Геннадій Труханов.
На Харківщині через обвал піщаного карь'єру загинула восьмирічна дівчинка.
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