Выпуск новостей за 9: 00: Беркутовцы на свободе. Смертельное ДТП в России

В выпуске новостей за 9 февраля по состоянию на 9:00 – двое экс-беркутовцев Александр Маринченко и Сергей Тамтура, которых в декабре передали в ОРДЛО в рамках обмена, вернулись в столицу. В России микроавтобус с жителями временно оккупированных территорий Украины столкнулся с грузовиком. В результате аварии трое украинцев погибли.

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Силовики задержали вероятных причастных к стрельбе в Мукачево. Произошло это на посту полиции в Нижних Воротах, сообщили местные СМИ.

Трое маленьких детей утонули в пруду в Запорожской области. Трагедия произошла в селе Долинское. Малышам было всего по пять лет. Они играли на местном пруду и провалились под лед.

В Харькове ученики школы для незрячих выступили вместе с профессиональным оркестром. Именно музыканты Молодежного академического симфонического оркестра приобрели школе принтер со шрифтом Брайля.