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      Выпуск новостей за 9: 00: Беркутовцы на свободе. Смертельное ДТП в России

      Выпуск новостей 17 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 9 февраля по состоянию на 9:00 – двое экс-беркутовцев Александр Маринченко и Сергей Тамтура, которых в декабре передали в ОРДЛО в рамках обмена, вернулись в столицу. В России микроавтобус с жителями временно оккупированных территорий Украины столкнулся с грузовиком. В результате аварии трое украинцев погибли.

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      Теги: Аварии и ДТП Новости России Беркут Выпуск новостей
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