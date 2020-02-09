Выпуск новостей за 9: 00: Беркутовцы на свободе. Смертельное ДТП в России
В выпуске новостей за 9 февраля по состоянию на 9:00 – двое экс-беркутовцев Александр Маринченко и Сергей Тамтура, которых в декабре передали в ОРДЛО в рамках обмена, вернулись в столицу. В России микроавтобус с жителями временно оккупированных территорий Украины столкнулся с грузовиком. В результате аварии трое украинцев погибли.
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