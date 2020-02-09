Випуск новин за 9:00: Беркутівці на волі. Смертельна ДТП у Росії

У випуску новин за 9 лютого станом на 9:00 – двоє екс-беркутівців Олександр Маринченко та Сергій Тамтура, яких у грудні передали в ОРДЛО в рамках обміну, повернулися до столиці. У Росії там мікроавтобус з жителями тимчасово окупованих територій України зіткнувся з вантажівкою. Внаслідок аварії троє українців загинули.

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Троє маленьких дітей втопилися у ставку у Запорізькій області. Трагедія сталася у селі Долинське. Малечі було лише по п'ять років. Вони бавилися на місцевій водоймі й провалилися під кригу.

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