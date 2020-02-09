10:02
9 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      СТРІЛЯНИНА У ТАЇЛАНДІ РИНОК ЗЕМЛІ ЄВРОБАЧЕННЯ 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Бог в законі РФ. Магічні ритуали РПЦ
      Вєсті Кремля
      14:03, 8 лютого
      Вєсті.UA. Жир: Майстриня кунг-фу Луценко. Скульптура Киви у Бердянську
      Вєсті.UA
      20:03, 8 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      СТРІЛЯНИНА У ТАЇЛАНДІ РИНОК ЗЕМЛІ ЄВРОБАЧЕННЯ 2020

      Випуск новин за 9:00: Беркутівці на волі. Смертельна ДТП у Росії

      Випуск новин 22 Читать новость на русском

      У випуску новин за 9 лютого станом на 9:00 – двоє екс-беркутівців Олександр Маринченко та Сергій Тамтура, яких у грудні передали в ОРДЛО в рамках обміну, повернулися до столиці. У Росії там мікроавтобус з жителями тимчасово окупованих територій України зіткнувся з вантажівкою. Внаслідок аварії троє українців загинули.

      Також у випуску:

      Силовики затримали ймовірних причетних до стрілянини у Мукачеві. Сталося це на посту поліції у Нижніх Воротах, повідомили місцеві ЗМІ.

      Троє маленьких дітей втопилися у ставку у Запорізькій області. Трагедія сталася у селі Долинське. Малечі було лише по п'ять років. Вони бавилися на місцевій водоймі й провалилися під кригу.

      У Харкові учні школи для незрячих виступили разом із професійним оркестром. Саме музиканти Молодіжного академічного симфонічного оркестру придбали школі принтер зі шрифтом Брайля.

      Затримали ймовірно причетних до стрілянини в Мукачеві осіб: фото та відео спецоперації силовиків
      сьогодні
      2972
      Теги: Випуск новин Беркут Новини Росії Аварії та ДТП
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 09:01 Європа малими кроками віддаляється від Росії
      Ель Мюрид 342
      сьогодні , 06:40 До якого віросповідання відносять себе українці: опитування
      1593
      сьогодні , 00:00 Корупція в "Батьківщині": що відомо про скандальні записи із соратником Тимошенко
      Сергій Лещенко 3316
      8 лютого , 22:04 Коронавірус проти технологій: як епідемія впливає на IT-сферу
      Михайло Года 3111
      8 лютого , 22:00 Не все втрачено
      Ярослава Гресь 662
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук