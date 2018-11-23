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      БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ С KFC В ДОМЕ ПРОФСОЮЗОВ В КИЕВЕ

      Выпуск новостей за 9: 00: Легализация "евроблях". Новости с фронта

      Выпуск новостей 20 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 23 ноября по состоянию на 9:00 – президент Украины Петр Порошенко 23 ноября подписал закон о растаможивании подержанных автомобилей. Все налоги, которые должны уплатить владельцы "евроблях", пойдут в Пенсионный фонд. За последние сутки на передовой было относительно спокойно. Пророссийские боевики 4 раза били по позициям ВСУ, потерь с украинской стороны нет.

      Также в выпуске:

      В Верховной Раде приняли государственный бюджет на 2019 год.

      Одесситы требуют убрать баржу с контрабандными сигаретами, которую недавно прибило к пирсу.

      Британская полиция показала видео, на котором видно как вероятные исполнители отравления Скрипалей прогуливаются по Соулсбери в день нападения.

      В Лондоне начали готовиться к Рождественским праздникам.

      Теги: Выпуск новостей Верховная Рада Петр Порошенко Авто на еврономерах Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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