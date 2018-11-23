Выпуск новостей за 9: 00: Легализация "евроблях". Новости с фронта
В выпуске новостей за 23 ноября по состоянию на 9:00 – президент Украины Петр Порошенко 23 ноября подписал закон о растаможивании подержанных автомобилей. Все налоги, которые должны уплатить владельцы "евроблях", пойдут в Пенсионный фонд. За последние сутки на передовой было относительно спокойно. Пророссийские боевики 4 раза били по позициям ВСУ, потерь с украинской стороны нет.
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Источник: 24 канал
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