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      Випуск новин за 9:00: Легалізація "євроблях". Новини з фронту

      Випуск новин 16 Читать новость на русском

      У випуску новин за 23 листопада станом на 9:00 – президент України Петро Порошенко 23 листопада підписав закон про розмитнення вживаних автівок. Всі податки, які повинні сплатити власники "євроблях" підуть до пенсійного фонду. За останню добу на передовій було відносно спокійно. Проросійські бойовики 4 рази гатили по позиціях ЗСУ, втрат з української сторони немає.

      Також у випуску:

      У Верховній Раді ухвалили державний бюджет на 2019 рік.

      Одесити вимагають прибрати баржу з контрабандними цигарками, яку нещодавно прибило до пірса.

      Британська поліція показала відео, на якому видно як ймовірні виконавці отруєння Скрипалів прогулюються Соулсбером у день нападу.

      У Лондоні почали готуватися до Різдвяних свят.

      Теги: Верховна Рада Петро Порошенко Випуск новин Війна на Донбасі Авто на єврономерах
      Джерело: 24 канал
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