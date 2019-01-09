Выпуск новостей за 9: 00: смертельный наезд в Полтаве. Коляда в Тернополе

В выпуске новостей за 9 января по состоянию на 9:00: в Полтаве на Рождество умер 15-летний Артем Левченко, которого два месяца назад сбила местная бизнесмен Наталья Саенко. Парень вовремя получил медицинскую помощь, однако, пролежав в коме, умер. В Тернополе колядники устроили сразу два праздничных действа. Собравшись в одном месте, они установили рекорд по количеству участников.

Также в выпуске: Обнародовали имена украинцев, погибших в результате аварии грузового судна вблизи Турции. Пророссийские боевики за минувшие сутки нарушили режим тишины один раз.