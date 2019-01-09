Випуск новин за 9:00: Смертельний наїзд в Полтаві. Коляда у Тернополі
У випуску новин за 9 січня станом на 9:00 – у Полтаві на Різдво помер 15-річний Артем Левченко, якого два місяці тому збила місцева бізнесменка Наталія Саєнко. Хлопець вчасно отримав медичну допомогу, проте, пролежавши у комі, помер. У Тернополі колядники влаштували одразу два святкові дійства. Зібравшись в одному місці, вони встановили рекорд за кількістю учасників.
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Джерело: 24 канал
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