Випуск новин за 9:00: Смертельний наїзд в Полтаві. Коляда у Тернополі

У випуску новин за 9 січня станом на 9:00 – у Полтаві на Різдво помер 15-річний Артем Левченко, якого два місяці тому збила місцева бізнесменка Наталія Саєнко. Хлопець вчасно отримав медичну допомогу, проте, пролежавши у комі, помер. У Тернополі колядники влаштували одразу два святкові дійства. Зібравшись в одному місці, вони встановили рекорд за кількістю учасників.

Також у випуску: Оприлюднили імена українців, що загинули внаслідок аварії вантажного судна поблизу Туреччини. Проросійські бойовики за минулу добу порушили режим тиші один раз.