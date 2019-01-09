09:57
9 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      АВАРІЯ СУДНА З УКРАЇНЦЯМИ БІЛЯ ТУРЕЧЧИНИ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТОМОС
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Бик і Патріарх. Що у Маші в голові
      Вєсті Кремля
      21:10, 8 січня
      Вєсті.UA. Жир: Як у Федерації злякалися ХВедерації. Мода на ТВ-мордобої
      Вєсті.UA
      19:50, 8 січня
      Безкарність, чорні реєстратори, ректори-бізнесмени та зради: найкорупційніші тренди 2018 року
      ЦРУ
      09:00, 28 грудня 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Алкоголізація, або Як спивали людей у Союзі
      Згадати все
      22:52, 28 грудня 2018
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      АВАРІЯ СУДНА З УКРАЇНЦЯМИ БІЛЯ ТУРЕЧЧИНИ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТОМОС

      Випуск новин за 9:00: Смертельний наїзд в Полтаві. Коляда у Тернополі

      Випуск новин 7 Читать новость на русском

      У випуску новин за 9 січня станом на 9:00 – у Полтаві на Різдво помер 15-річний Артем Левченко, якого два місяці тому збила місцева бізнесменка Наталія Саєнко. Хлопець вчасно отримав медичну допомогу, проте, пролежавши у комі, помер. У Тернополі колядники влаштували одразу два святкові дійства. Зібравшись в одному місці, вони встановили рекорд за кількістю учасників.

      Також у випуску:

      Оприлюднили імена українців, що загинули внаслідок аварії вантажного судна поблизу Туреччини.

      Проросійські бойовики за минулу добу порушили режим тиші один раз.

       

      Теги: Аварії та ДТП Випуск новин Традиції Українські традиції Різдво Новорічні свята
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Кумівство, безкарність та корупція: як Порошенко став не президентом, а черговим королем
      сьогодні , 09:02 Кумівство, безкарність та корупція: як Порошенко став не президентом, а черговим королем
      Дмитро Гнап 593
      Каникулы в "ЛНР": одно и тоже каждый год плюс "поездки по телевизору"
      сьогодні , 08:40 Каникулы в "ЛНР": одно и тоже каждый год плюс "поездки по телевизору"
      Ольга Черненко 332
      Надзвичайний стан у США: Трамп проти демократів – хто кого?
      8 січня , 21:08 Надзвичайний стан у США: Трамп проти демократів – хто кого?
      Артем Овдієнко 1775
      Найглибша станція метро у світі в Києві: правда чи ні? Тест
      8 січня , 19:31 Найглибша станція метро у світі в Києві: правда чи ні? Тест
      7051
      Развенчание фейка о "пьяном" Порошенко
      8 січня , 19:01 Развенчание фейка о "пьяном" Порошенко
      Юрій Бутусов 6017
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук