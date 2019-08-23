Выпуск новостей за 9: 00: Сутки на фронте. Жуткое ДТП в Киеве

В выпуске новостей за 23 августа по состоянию на 9:00 – пророссийские боевики продолжают игнорировать режим тишины и наоборот – увеличили активность. Они 13 раз открывали огонь, в результате двое украинских бойцов ранены. Страшное ДТП случилось в Киеве – белый внедорожник на бешеной скорости переехал мать с ребенком.

Также в выпуске: Издание РБК, ссылаясь на собственные источники утверждает, что Украина и Россия достигли предварительной договоренности об освобождении удерживаемых лиц. В Черкассах суд отпустил организатора убийства журналиста Василия Сергиенко. В Украине отмечают День флага.

Источник: 24 канал