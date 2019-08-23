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      Выпуск новостей за 9: 00: Сутки на фронте. Жуткое ДТП в Киеве

      Выпуск новостей 67 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 23 августа по состоянию на 9:00 – пророссийские боевики продолжают игнорировать режим тишины и наоборот – увеличили активность. Они 13 раз открывали огонь, в результате двое украинских бойцов ранены. Страшное ДТП случилось в Киеве – белый внедорожник на бешеной скорости переехал мать с ребенком.

      Также в выпуске:

      Издание РБК, ссылаясь на собственные источники утверждает, что Украина и Россия достигли предварительной договоренности об освобождении удерживаемых лиц.

      В Черкассах суд отпустил организатора убийства журналиста Василия Сергиенко.

      В Украине отмечают День флага.

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      Теги: Война на Донбассе Выпуск новостей Аварии и ДТП
      Источник: 24 канал
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