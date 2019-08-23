Випуск новин за 9:00: Доба на фронті. Жахлива ДТП у Києві
У випуску новин за 23 серпня станом на 9:00 – проросійські бойовики продовжують ігнорувати режим тиші і навпаки – збільшили активність. Вони 13 разів відкривали вогонь, в результаті двоє українських бійців поранені. Страшна ДТП трапилася у Києві – білий позашляховик на шаленій швидкості переїхав матір з дитиною.
Також у випуску:
Видання РБК посилаючись на власні джерела стверджує, що Україна і Росія досягли попередньої домовленості про звільнення утримуваних осіб.
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Джерело: 24 канал
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