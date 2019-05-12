Выпуск новостей за 9: 00: взрыв в Донецке. Увольнение Филатова

В выпуске новостей за 12 мая по состоянию на 9:00 – в Донецке прогремел мощный взрыв, неизвестные взорвали действующую заправку. Не исключено, что могут быть жертвы, но об этом официальной информации от так называемой власти псевдореспублики "ДНР" нет. Петр Порошенко уволил заместителя главы своей администрации Алексея Филатова.

Также в выпуске: Народный депутат Сергей Лещенко считает, что генпрокурор Украины манипулирует адвокатом Трампа. Боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, двух украинских военных ранили. Почему большинство украинок рожают только одного ребенка. В Киеве из-за марафона изменят движение транспорта.

Источник: 24 канал