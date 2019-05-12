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      ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД 9 МАЯ
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      Выпуск новостей за 9: 00: взрыв в Донецке. Увольнение Филатова

      Выпуск новостей 17 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 12 мая по состоянию на 9:00 – в Донецке прогремел мощный взрыв, неизвестные взорвали действующую заправку. Не исключено, что могут быть жертвы, но об этом официальной информации от так называемой власти псевдореспублики "ДНР" нет. Петр Порошенко уволил заместителя главы своей администрации Алексея Филатова.

      Также в выпуске:

      Народный депутат Сергей Лещенко считает, что генпрокурор Украины манипулирует адвокатом Трампа.

      Боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, двух украинских военных ранили.

      Почему большинство украинок рожают только одного ребенка.

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      Теги: Взрыв Новости Донецка Администрация Президента Борис Филатов Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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