Випуск новин за 9:00: Вибух у Донецьку. Звільнення Філатова

У випуску новин за 12 травня станом на 9:00 – у Донецьку пролунав потужний вибух, невідомі підірвали недіючу заправку. Не виключено, що можуть бути жертви, але про це офіційної інформації від так званої влади псевдореспубліки "ДНР" немає. Петро Порошенко звільнив заступника глави своєї адміністрації Олексія Філатова.

Також у випуску: Бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, двох українських військових поранили. Чому більшість українок народжують лише одну дитину. У Києві через марафон змінять рух транспорту.

Джерело: 24 канал