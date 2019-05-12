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      ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД 9 ТРАВНЯ
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      ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД 9 ТРАВНЯ

      Випуск новин за 9:00: Вибух у Донецьку. Звільнення Філатова

      Випуск новин 13 Читать новость на русском

      У випуску новин за 12 травня станом на 9:00 – у Донецьку пролунав потужний вибух, невідомі підірвали недіючу заправку. Не виключено, що можуть бути жертви, але про це офіційної інформації від так званої влади псевдореспубліки "ДНР" немає. Петро Порошенко звільнив заступника глави своєї адміністрації Олексія Філатова.

      Також у випуску: 

      Бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, двох українських військових поранили.

      Чому більшість українок народжують лише одну дитину.

      У Києві через марафон змінять рух транспорту.

      blog_ava
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      Теги: Випуск новин Борис Філатов Адміністрація Президента Новини Донецька Вибух
      Джерело: 24 канал
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