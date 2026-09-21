В районе Теремки в Киеве якобы возобновили вырубку деревьев для прокладки теплосети: что говорят в КГГА

В сети появилась информация о якобы новой вырубке деревьев на Теремках в Голосеевском районе Киева. При этом власти поспешили заявить, что это не соответствует действительности.

Об этом говорится в заявлении КГГА от 21 сентября.

Что происходит на Теремках

В КГГА заявили, что в настоящее время на объекте ведутся строительно-монтажные работы по прокладке резервной теплотрассы для жилых массивов Теремки-1 и Теремки-2. Она должна обеспечить резервное теплоснабжение в случае чрезвычайной ситуации или остановки ТЭЦ.

Теплосеть прокладывают по оптимизированному варианту, что позволит сохранить около 160 деревьев. Под вырубку попадут около десятка деревьев, остальные, необходимые для проведения работ, будут обрезаны,

– обещают киевские власти.

По их словам, сейчас на объекте проводятся только земляные работы: экскаваторы рыют траншею, а вокруг строительной площадки устанавливают забор.

Кроме того, утверждается, что 21 сентября на место строительства пришли жители Теремков, которые требуют продолжить работы и гарантировать теплоснабжение зимой.

"Ранее по итогам диалога с общественностью, учеными и независимыми экспертами были определены изменения в алгоритме реализации проекта. Они позволяют минимизировать вмешательство в зеленую зону и не противоречат действующим правовым, строительным и техническим нормам", – добавили в КГГА.

Суспильне пообщалось с жителями района. Сначала они просто стояли рядом, но потом некоторые захотели пройти за оцепленную территорию, а часть – легла на землю, чтобы помешать проезду техники. Муниципальная охрана силой оттаскивала людей.

Местная жительница Вита рассказала, что в квартирах на Теремках этой зимой было холодно, независимо от того, насколько близко или далеко находилась котельная.

Женщина сомневается, что будут строить именно теплотрассу. По ее мнению, там обустроят парковку для местного жилого комплекса.

Также, по ее словам, работы якобы ведутся без надлежащих документов.

Действительно, в декабре, январе и феврале в моей квартире было 12 градусов, мы мерзли. Сейчас вырубают лесополосу. Я очень сомневаюсь, что это будет теплотрасса. Я хожу по Теремкам, я очень хорошо знаю Теремки. Например, на улице Касияна было вырублено деревьев... ну, я не знаю, возможно, десяток, возможно, двадцать. Но не шестьсот, как здесь! Здесь экосистема, здесь живет очень много животных,

– сказала Вита.

А Наталья, которая много лет живет за границей, но приезжает сюда к дочери и сыну, добавила, что в квартире детей зимой было очень холодно. Поэтому женщина пришла поддержать строительство теплотрассы.

"Дочь постоянно мерзнет. Это ненормально для человека. Она работает в школе, приходит домой... Там в школе она замерзает (там тоже нет тепла на Печерске), и сейчас она приходит домой – к вечеру уже простужается. Холодно! Укрывала все растения, забирала их в одну комнату, включала обогреватель", – вспомнила Наталья.

Напомним, что, по словам местных жителей, вырубка деревьев началась 24 июля. Люди видели строительную технику на территории лесополосы, после чего там установили ограждение и приступили к работам. В августе жители выходили на протесты.

А активист Стерненко даже заявил, что деревья в Киеве вырубают техникой, которую передали для ВСУ. Впрочем, в КГГА эту информацию тоже не подтвердили.