О нарушении полиции сообщил очевидец. Правоохранителям он так и рассказал: подозревает, что цветы сорвали с городской клумбы.

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"Не сознавал свой поступок"

Случай произошел 28 сентября, около половины первого ночи. На улице Грушевского в райцентре мужчину увидели с кустами бархатцев в руках.

По вызову приехал экипаж группы реагирования патрульной полиции. Оказалось, что цветы вырвали с корнями, но потом их положили на место. Нарушителем оказался 21-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения. Он не смог объяснить свои действия, но сказал, что очень сожалеет о содеянном.

Сорванные бархатцы все равно засохли

Как объяснил он полицейским, посадить цветы обратно его заставили мужчины, которые ехали на автомобиле и сделали замечания.

Наказание за бархатцы и опьянение

Мужчине вынесли админпостановление за пребывание в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Он должен заплатить штраф – 51 гривну. Кроме того, участковый составил по отношению к нему административный протокол за нарушение правил благоустройства. Ему грозит штраф в размере от 340 до 1630 гривен.

Полицейские поблагодарили очевидцев, проявивших неравнодушие и сообщивших о "цветочнике".

Напомним, что в Киеве на Аллее Героев Небесной Сотни повредили клумбы с цветами. Как выяснилось, это сделал переселенец с Донбасса.