Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко объяснил 24 Каналу, что спецназовцы выполняют ряд важных задач, когда высаживаются на полуострове.
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Какие задачи выполняет разведка в Крыму
Во-первых, происходит уничтожение определенных видов вооружения: новых, модернизированных и особенно ценных для врага.
Речь идет о радиолокационных станциях, системах радиоэлектронной борьбы, а также других средствах наблюдения, позволяющих оккупантам вести мониторинг и разведку. Кроме того, некоторые российские системы препятствуют силам обороны эффективно применять дроны и ракеты для ударов по россиянам в Крыму.
Сейчас за этим оружием происходит постоянная охота с украинской стороны – как на фронте, так и в тылу противника, куда могут проникать спецслужбы Украины.
Особенность таких отрядов спецназовцев, которые с большим риском героически выполняют поставленные задачи, в том, что они действуют в тылу врага,
– заметил Мусиенко.
Во-вторых, происходит уничтожение важных объектов: командные пункты, места расположения врага и специалисты, которые проводят наблюдение и разведку.
В-третьих, поиск ценных кадров, обладающих важной информацией для Украины. Как следствие, взятие таких кадров в плен – это одна из главных задач разведывательных органов, – получать информацию таким путем.
Мусиенко назвал ряд задач, выполняемых ГУР высадками в Крыму: смотреть видео
В-четвертых, психологическое давление на врага и деморализация противника, которые существенно работают.
Как отметил Мусиенко, предположительно, это не полный список задач. Однако известно одно – высадки ГУР на временно оккупированном полуострове связаны с выполнением боевых задач, которые однозначно ослабляют российских военных.
Последняя высадка ГУР в Крыму: что известно
- 4 октября разведка сообщила, что спецназовцы десантировались на территории Крыма. ГУР МО подчеркнули, что остров непременно будет украинским. Спецназовцы "Стугны" и "Братства" в составе спецподразделения Тимура ГУР МО Украины нанесли удар по оккупантам.
- В ГУР МО уже показали эксклюзивные кадры с высадкой десанта. Командир "Артана" Виктор Торкотюк отметил, что последствия работы ГУР враг будет ощущать еще долго.
- Кроме того, представитель ГУР МО Андрей Юсов подчеркнул, что это была операция диверсионно-разведывательного характера. Оккупанты понесли значительные потери. Однако, к сожалению, среди наших спецназовцев тоже есть потери, однако они несоразмерны с российскими.