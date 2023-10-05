Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко пояснив 24 Каналу, що спецпризначенці виконують низку важливих завдань, коли висаджуються на півострові.

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Які завдання виконує розвідка у Криму

По-перше, відбувається знищення певних видів озброєння: нових, модернізованих та особливо цінних для ворога.

Мовиться про радіолокаційні станції, системи радіоелектронної боротьби, а також інші засоби спостереження, що дозволяють окупантам вести моніторинг та розвідку. Крім того, деякі російські системи перешкоджають Силам оборони ефективно застосовувати дрони та ракети для ударів по росіянах у Криму.

Наразі за цією зброєю відбувається постійне полювання з українського боку – як на фронті, так і в тилу противника, куди можуть проникати спецслужби України.

Особливість таких загонів спецпризначенців, які з великим ризиком героїчно виконують поставлені завдання, у тому, що вони діють в тилу ворога,

– зауважив Мусієнко.

По-друге, відбувається знищення важливих об'єктів: командних пунктів, місць розташування ворога та спеціалістів, які проводять спостереження й розвідку.

По-третє, пошук цінних кадрів, які володіють важливою інформацією для України. Як наслідок, взяття таких кадрів у полон – це одне із головних завдань розвідувальних органів, – здобувати інформацію таким шляхом.

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По-четверте, психологічний тиск на ворога та деморалізація противника, які суттєво працюють.

Як зазначив Мусієнко, імовірно, це не повний перелік завдань. Проте відомо одне – висадки ГУР на тимчасово окупованому півострові пов'язані із виконанням бойових завдань, які однозначно послаблюють російських військових.

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