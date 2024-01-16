Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил военный аналитик, майор запаса, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман. Он объяснил предположение аналитиков ISW.
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Россияне не смогут преодолеть ПВО
По словам Алексея Гетьмана, аналитики американского Института изучения войны в своих отчетах опираются на разные источники информации, делают свои прогнозы. Так же может быть и в этом случае.
"Скорее всего, они проанализировали просто "штабные игры", мол, такое может произойти. Но 99,9% этих вертолетов будут уничтожены при попытке прорвать нашу линию ПВО. Это простая цель", – пояснил Гетьман.
Он добавил, что невозможно продвинуться вглубь наших войск, преодолев систему ПВО. Поскольку воздушные силы сбивают крылатые и баллистические ракеты, дроны и другие воздушные цели.
"Вертолеты будут очень вкусной мишенью. Я думаю, что они не смогут этого сделать, потому что весь этот десант превратится и вся атака на кучу металлолома, они не смогут прорвать нашу линию противовоздушной бороны", – подчеркнул эксперт.
Что известно об анализе ISW и как прокомментировали в ВСУ
- О подготовке новых подразделений сообщали так называемые российские "военкоры". Мол, ДШБ могут проводить десантирование в ближнем тылу Украины без парашютов. Это могло бы происходить путем посадки вертолетов для быстрого развертывания личного состава, как это было в феврале 2022 года в Гостомеле.
- Аналитики добавили, что десантно-штурмовые бригады существуют в современной российской армии в составе воздушно-десантных войск. И использовать они могут как еще одно средство для проведения боевых действий.
- В то же время в Силах обороны назвали данную информацию очередным вбросом. Россия стремительно теряет важную боевую технику как в море, так и в воздухе.