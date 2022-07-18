"Никто не будет выселять людей из образовательных учреждений": как ВПЛ получить помощь с жильем и теплом

Переселенцев, живущих в учебных заведениях, никто не будет выселять. Если есть такая угроза, то необходимо немедленно обращаться в Минсоцполитики.

Как на такие случаи реагируют, рассказала 18 июля вице-премьер Ирина Верещук. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на ее включение в эфире национального телемарафона.

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Что делать, когда угрожают выселением переселенцам

Об этом с чиновником говорили, поскольку накануне появилось сообщение о якобы выселении людей в Запорожской области. Представители Минсоцполитики не только связались с ОВА, но и поехали выяснить обстоятельства в два учебных заведения региона. Там сейчас проживают более 250 человек.

Люди не то, что не будут выдворены. Они получают трехразовое горячее питание, все их права будут сохранены. Так же по другим учебным заведениям. Никто выселять никого не будет,

– акцентировала Верещук.

Однако все же могут и дальше случаться подобные инциденты. Поэтому если внутренне перемещенные лица получают такие сообщения, им нужно сразу звонить на горячую линию 1548.

Отопительный сезон в Украине будет тяжелым

Приближение отопительного сезона очень большая проблема. Дело в том, что многие переселенцы живут в местах, не имеющих отопления. В частности, говорится о санаториях летнего типа.

Минсоцполитики уже сотрудничает с ОВА, чтобы разработать план переселения, где это возможно. Однако в некоторых случаях такие действия не понадобятся, потому что часто просто производят утепление помещений. Это делают преимущественно на средства резервного фонда Украины.

По словам, Ирины Верещук впереди самый трудный отопительный сезон за все годы независимости нашего государства. Однако уже идет сотрудничество с международными организациями, которые помогают обеспечить места обитания переселенцев угля и дровами. Также будут ваучеры на отопление.

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В настоящее время уже официально зарегистрированы 4,5 миллиона внутренне перемещенных лиц. Однако общая численность переселенцев в Украине составляет более 7 миллионов человек.