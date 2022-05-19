Сквозь вышиванку на россиян смотрели миллионы украинцев

Пресс-служба Чернобыльской АЭС считает, что вышиванка является оберегом против захватчиков. К слову, во время оккупации россияне каждый раз должны были проходить мимо вышиванки.

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На фото вышиванка, сделанная в 2018 году. Она служит своеобразными воротами-оберегом станции, поскольку невозможно попасть внутрь АЭС, не пройдя мимо нее,

– говорится в сообщении.

В ЧАЭС отметили, что вышиванка уберегла их от самого страшного, ведь каждый день российские оккупанты проходили мимо нее и должны были мириться с тем, что сквозь эту вышиванку на них смотрит вся Украина и весь цивилизованный мир.



Вышиванка на территории ЧАЭС самая длинная в стране / Фото "Чернобыльская АЭС"

Самая длинная вышиванка в стране

Орнамент перед входом был выложен в 2018 году. Узор самый длинный в Украине, а потому внесен в Книгу рекордов Украины.

19 мая в Украине традиционно отмечают День вышиванки. Украинцы надевают вышитые рубашки в этот день и с гордостью показывают код нации.

Вышиванка оберег украинцев

С праздником украинцев уже поздравил президент Владимир Зеленский, он записал видеообращение, где отметил, что вышиванка – это наш оберег.

Елена Зеленская добавила, что с войной этот праздник приобрел особый щемящий смысл и что не случилось бы, но Украина победит российских оккупантов.

К слову, боец Черкасской теробороны создал боевую вышиванку, она прекрасно сочетается с боевой рубашкой ВСУ.

Опасная оккупация ЧАЭС

Напомним, оккупанты нагло ворвались на ЧАЭС 24 февраля и до конца марта держали работников станции в оккупации.

Украина и весь мир со страхом следили за происходящим на станции и боялись повторения катастрофы.

Россияне даже рыли окопы на территории зоны отчуждения, в частности, в Рыжем лесу. Также своей бронетехникой поднимали за собой облака пыли.

К сожалению, много нацгвардейцев, которые защищали Чернобыль во время полномасштабного вторжения России в Украину, остаются в плену. Оккупанты вывезли их на территорию Беларуси.

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