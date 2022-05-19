Крізь вишиванку на росіян дивились мільйони українців

Пресслужба Чорнобильської АЕС вважає, що вишиванка є оберегом проти загарбників. До слова, під час окупації росіяни щоразу мусили проходити повз вишиванку.

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На фото вишиванка, яка була зроблена у 2018 році. Вона слугує своєрідними воротами-оберегом станції, оскільки неможливо потрапити всередину АЕС, не пройшовши крізь неї,

– йдеться у повідомленні.

У ЧАЕС зауважили, що вишиванка вберегла їх від найстрашнішого, адже кожного дня російські окупанти проходили повз неї та мусили миритися з тим, що крізь цю вишиванку на них дивиться вся Україна й увесь цивілізований світ.



Вишиванка на території ЧАЕС є найдовшою в країні / Фото "Чорноблиська АЕС"

Найдовша вишиванка в країні

Орнамент перед входом виклали у 2018 році. Візерунок є найдовшим в Україні, а тому внесений до Книги рекордів України.

19 травня в Україні традиційно відзначають День вишиванки. Українці одягають вишиті сорочки у цей день та з гордістю демонструють код нації.

Вишиванка оберіг українців

Зі святом українців уже привітав президент Володимир Зеленський, він записав відеозвернення, де наголосив, що вишиванка – це наш оберіг.

Олена Зеленська додала, що з війною це свято набуло особливого щемливого сенсу і щоб не було, але Україна переможе російських окупантів.

До слова, у боєць Черкаської тероборони створив бойову вишиванку, вона чудово поєднується із бойовою сорочкою ЗСУ.

Небезпечна окупація ЧАЕС

Нагадаємо, окупанти нахабно вдерлись на ЧАЕС 24 лютого до кінця березня тримала працівників станції в окупації.

Україна та увесь світ зі страхом стежили за подіями на станції та боялись повтору катастрофи.

Росіяни навіть рили окопи на території зони відчуження, зокрема, в Рудому лісі. Також своєю бронетехнікою вони підіймали за собою хмари пилу.

На жаль, багато нацгвардійців, які захищали Чорнобиль під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну, залишаються в полоні. Окупанти вивезли їх на територію Білорусі.

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