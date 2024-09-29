Об этом, как пишет The Guardian, студенческое сообщество сообщило в пресс-релизе, опубликованном уже через несколько минут после выступления понтифика в учебном заведении.

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Папу Римского раскритиковали за высказывания в отношении женщин

Накануне, 28 сентября, 87-летний Франциск выступил с речью в католическом университете UCLouvain в Бельгии в рамках празднования 600-летия учебного заведения, где в основном говорил о глобальных действиях по изменению климата.

В то же время он также ответил на письмо студентов и преподавателей, где его спрашивали об учении Католической церкви о женщинах. Там подняли вопрос о закреплении женского подчинения, несправедливого распределения труда и непропорциональной женской бедности.

В нем отметили, что церковь "на протяжении всей истории" делала женщин "невидимыми". В ответ на это глава католической церкви ответил, что Церковь – женская, ведь в итальянском языке для обозначения ее используют существительное женского рода.

Женщина в народе Божьем является дочерью, сестрой, матерью,

– заявил он.

По его словам, "женственность говорит к нам плодотворным гостеприимством, заботой и животворной преданностью". Зато Папа Римский не рассказал о деталях потенциальной реформы в отношении женщин в католической церкви.

Впоследствии университет опубликовал официальное заявление, где осудил такие высказывания Папы, которые там назвали "консервативными позициями", а также "детерминистскими и редуктивными".

В частности, 22-летняя студентка Валентина Хендрикс прокомментировала его слова так: "Мы действительно шокированы. Он ограничивает нас до роли дочерей, матерей и жен – всего, от чего мы стремимся освободиться".