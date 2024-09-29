Про це, як пише The Guardian, студентська спільнота повідомила в пресрелізі, опублікованому вже за кілька хвилин після виступу понтифіка в навчальному закладі.

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Папу Римського розкритикували через висловлювання щодо жінок

Напередодні, 28 вересня, 87-річний Франциск виступив із промовою у католицькому університеті UCLouvain в Бельгії в рамках святкування 600-річчя навчального закладу, де здебільшого говорив про глобальні дії щодо зміни клімату.

Водночас він також відповів на лист студентів і викладачів, де його питали щодо вчення Католицької церкви про жінок. Там порушили питання стосовно закріплення жіночого підпорядкування, несправедливого розподілу праці й непропорційної жіночої бідності.

У ньому зазначили, що церква "протягом усієї історії" робила жінок "невидимими". У відповідь на це очільник католицької церкви відповів, що Церква – жіноча, адже в італійській мові на позначення її використовують іменник жіночого роду.

Жінка в народі Божому є донькою, сестрою, матір’ю,

– заявив він.

За його словами, "жіночність говорить до нас плідною гостинністю, турботою та життєдайною відданістю". Натомість Папа Римський не розповів про деталі потенційної реформи щодо жінок у католицькій церкві.

Згодом університет опублікував офіційну заяву, де засудив такі висловлювання Папи, які там назвали "консервативними позиціями", а також "детерміністськими й редуктивними".

Зокрема, 22-річна студентка Валентина Хендрікс прокоментувала його слова так: "Ми дійсно шоковані. Він обмежує нас до ролі доньок, матерів та дружин – усього, від чого ми прагнемо звільнитися".